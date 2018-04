MUSSOMELI – Un fine settimana per “UNA SCELTA in COMUNE” trascorso, ieri mattina nella sala di Palazzo Sgadari, dove hanno partecipato al convegno illustri relatori che hanno intrattenuto gli intervenuti sull’importante argomento del trapianto degli organi. Dopo i saluti del Sindaco Catania, che era presente assieme all’assessore Seby Lo Conte, e l’intervento iniziale del dottor Giosuè Carduccio vice presidente dell’Aido – associazione Italiana donatori di organi della provincia di Caltanissetta- hanno avuto inizio i lavori, coordinati dal Ricercatore Giandomenico Amico della Fondazione Ri,MED c/o ISMETT IRCCS Palermo, dando la parola a Bruna Piazza, direttore del Centro Regionale Trapianti che ha illustrato “Il mandato del CRT e la situazione delle donazioni e dei trapianti in Sicilia”, Ha fatto seguito l’intervento di Gaetano Burgio, Anestesista/Rianimatore c/o ISMETT IRCCS Palermo che si è soffermato sulla “morte cerebrale ed il prelievo degli organi”. Salvatore Camiolo, presidente dell’Associazione Siciliana per il Trapianto del Fegato ha parlato del “Ruolo del volontariato nel settore Trapianti”, In diversi hanno, poi, posto delle interessanti domande al riguardo, a cui i relatori hanno risposto. E’ seguita la testimonianza dei volontari della Croce Rossa e l’intervento diretto di alcuni trapiantati che hanno raccontato la loro esperienza, del calvario della malattia alla rinascita dopo il trapianto, grazie alla, appunto, alla generosità della donazione. Un incontro, dunque, di sensibilizzazione alla donazione degli Organi, sempre più in crescita.



Mi piace: Mi piace Caricamento...