MUSSOMELI (Dalla Scuola) L’I.I.S. “G. B. Hodierna ha aderito all’iniziativa “Strade Future 4.0”, un progetto didattico nazionale declinato a livello territoriale promosso dal M.I.U.R. sui temi del Piano Nazionale per la scuola digitale con la collaborazione del Liceo Classico “Ruggero Settimo di Caltanissetta. Tre giornate di dibattiti, formazione, hackathon e spettacoli. Dell’Istituto Hodierna hanno partecipato i ragazzi della 4 CAT e della 4B AFM: Buttaci Domenico, Canalella Rita, Catania Rino, Frangiamore Calogero 15/10 e Frangiamore Calogero 25/11, Labbruzza Antonino, Alio Rossana, Di Maria Vincenzo, Lumia Giulia, Genuardi Manuela e Ricotta Chiara, accompagnati dal prof. Calogero Veneziano. Gli organizzatori hanno formato 11 gruppi eterogenei, ragazzi di età compresa tra i 17 e 19 anni. Alcuni gruppi dovevano affrontare un progetto sulla viabilità a Caltanissetta e altri gruppi dovevano affrontare un progetto sulla valorizzazione turistica di Caltanissetta. L’ ACKATHON ha avuto inizio il 26 aprile con la presentazione della manifestazione, è proseguita il 27 mattina per poi concludersi il 28 con la presentazione dei progetti elaborati dai diversi gruppi e la proclamazione del vincitore. Sono stati selezionati cinque team semifinalisti, di cui in tre gruppi erano presenti i ragazzi dell’Hodierna. A conclusione della manifestazione la Giuria ha premiato il gruppo numero 1 di cui fa parte l’alunno Rino Catania della quarta A CAT dell’Istituto “G.B. Hodierna”. Il progetto vincitore che è stato premiato per l’originalità e fattibilità, consiste in dei braccialetti realizzati in collaborazione con “HIP HOP” dotati di un chip con tecnologia NFC che permetta all’utilizzatore, attraverso una specifica app, di ottenere sconti per la visita di opere architettoniche a Caltanissetta o sul biglietto dell’autobus, inoltre permetta di accedere al mezzo pubblico senza avere un biglietto cartaceo. I componenti del gruppo vincitore dovranno sfidarsi a Roma per un ulteriore progetto in cui saranno presenti tutti i vincitori dei diversi eventi hackathon svolti in Italia. A conclusione i vincitori di Roma saranno invitati a Dubai per un altro evento Strade Future 4.0”.



Mi piace: Mi piace Caricamento...