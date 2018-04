MUSSOMELI – Ieri pomeriggio, domenica 15 aprile, nella sala congressi di Palazzo Sgadari e alla presenza di numerosi intervenuti, nonché del coordinatore provinciale e deputato regionale on. Michele Mancuso, si è tenuto il primo congresso programmatico del partito azzurro. Dopo aver affrontato temi importanti che interessano il territorio del vallone quali viabilità, servizio sanitario e lavoro, e dopo aver ricevuto in Tel senso la fattiva e continua opera del deputato regionale, si è provveduto ad eleggere il nuovo coordinamento cittadino. L’assemblea ha ritenuto di riconoscere l’impegno dei mesi passati profuso da Antonio Noto riconfermandolo coordinatore cittadino. L’assemblea ha, inoltre, affiancato allo stesso giovani volenterosi e persone di riconosciuta esperienza per rilanciare al meglio il partito cittadino. Ha così nominato Responsabile quote rosa Roberta Diliberto, Vice Coordinatore con delega all’Agricoltura : Vincenzo Sorce Callari, Responsabile Enti Locali Mario D’Amico, Responsabile Ambiente e Territorio Vincenzo Territo, Responsabile Attività Produttive : Salvuccio Bellanca, Responsabile Politiche Giovanili: Giuseppe Mistretta. Altri componenti del direttivo : Montagnino Carlo, La Greca Roberto, Fasino Francesco.





