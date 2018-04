MUSSOMELI – Fermato dai finanzieri, qualche giorno fa, alle porte di Villalba, sulla strada di collegamento per Mussomeli , e sottoposto ad un controllo dei permessi e del mezzo adibito alla vendita del pesce, l’intero carico , oltre 60 Kg., è stato sequestrato, in quanto il pescivendolo di Porto Empedocle è stato trovato non in regola. Dopo l’intervento dell’ispettore sanitario che ha verificato la commestibilità della merce, i finanzieri di Mussomeli, guidati da Salvatore Imbesi, l’hanno donata in beneficenza a due realtà benefiche di Mussomeli: Casa di Riposo “P.Calà” e Casa Vanessa. Il pescivendolo dovrà rispondere delle contestazioni mosse a uo carico. Maggiori controlli della Finanza, dunque, a maggiore tutela della salute dei cittadini.(Foto d’archivio)

