MUSSSOMELI – In occasione della ricorrenza della festa della Divina Misericordia, si è svolta nel pomeriggio di sabato scorso, poco dopo le diciassette, la fiaccolata col quadro della Divina Misericordia sorretto da due devoti, in direzione della stele, eretta e collocata all’aperto, alcuni anni fa, nel largo di Via Trieste dove è visibile, appunto, la statua di Gesù Misericordioso. La fiaccolata, animata da Padre Luis e dai frati brasiliani, è stata caratterizzata dalla recita della coroncina e si è conclusa col canto finale “Resta con Noi la sera”. A seguire, è stata celebrata la Messa nella chiesa di San Francesco e dopo le 21 è iniziata l’ Adorazione Eucaristica, “Una Luce nella notte”, che si è protratta fino a dopo la mezzanotte.



