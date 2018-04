MUSSOMELI – Il reportage fotografico del cittadino Sebastiano Luvaro, inviato a questa redazione, indicano le attuali non soddisfacenti condizioni in cui si trova il parco urbano, che necessita di urgenti interventi con adeguate bonifiche. L’intervento richiesto è finalizzato a dare la possibilità a bambini ed anziani di potere fruire di questa importante struttura. Trattasi di una segnalazione diretta all’Assessore all’Ambiente per i necessari interventi.

