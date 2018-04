MUSSOMELI – C’è il finanziamento e quindi interventi strutturali per la salvaguasrdia del costone roccioso dell’antico maniero:” Così sul social del Sindaco Giuseppe Catania: “Sono molto felice di comunicare a tutti i miei concittadini che nella giornata di oggi (19 Aprime 2019) è stato notificato presso il comune di Mussomeli il decreto di finanziamento dei lavori di progettazione esecutiva del consolidamento del costone roccioso del castello (circa 2 milioni di euro). La progettazione che verrà eseguita, che segue il progetto definitivo presentato nei primi mesi del 2016, permetterà di declinare in modo preciso e puntuale gli interventi di consolidamento necessari per risolvere i problemi di precarietà del costone roccioso. Non appena completata la progettazione saranno attivati, a seguito di regolare gara pubblica, i lavori di consolidamento del castello. Ringrazio i vertici della Struttura Commissariale della Regione Sicilia l’Ufficio tecnico del comune di Mussomeli per il lavoro di squadra e la collaborazione messa in campo per arrivare a questo importante risultato, utile a rendere ancora più suggestivo ed imponente il nostro Castello. Avanti tutta!!!”

