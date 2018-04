MUSSOMELI – Stamattina, intorno alle ore 9, nel centro storico della Madrice, esattamente, In un’abitazione di Via Paolo Valenza, a piano terra, si è verificato un corto circuito che ha distrutto l’impianto elettrico con fuoriuscita di fumo e tanto odore di bruciato che ha richiamato l’attenzione dei proprietari che in quel momento si trovavano nel piano superiore. Infatti c’erano due donne, un’ ultra novantenne e la figlia che la stava accudendo. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti. Giunti sul posto hanno diradato con gli estintori il fumo che si era nel frattempo accumulato, controllando anche l’abitazione che era rimasta, appunto, invasa dal fumo. Poco dopo è arrivata anche l’autombulanza del 118, ma l’anziana signora ha preferito rimanere in casa con la figlia, perché, a suo dire, stava bene.

