MUSSOMELI – La cooperazione nelle comunità”, un convegno di grande interesse con spunti per rilanciare il territorio, è stato quello svoltosi a Mussomeli nella mattinata del 14 aprile 2018 nella prestigiosa sede di Palazzo Sgadari. Con il coordinamento del Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, dopo i saluti della Presidente della Pro Loco Zina Falzone, ha aperto le relazioni della giornata, Giovanni Teneggi, Direttore Confcooperative Reggio Emilia ed esperto di cooperative di comunità, Giuseppe La Rocca Responsabile Associazione Scirocco per la costituenda Fondazione di Comunità e Gaetano Mancini Vice Presidente Nazionale di Confcooperative che ha puntualizzato, con perizia, passione ed elevata professionalità, come la prima caratteristica per costituire le cooperative di comunità è il coraggio, ma che l’input scaturisce sempre dalla paura di non potere andare avanti. Gli innumerevoli esempi fatti, come quelli di Succiso e di Cerreto Alpi in provincia di Reggio Emilia, di Dossena in provincia di Bergamo e di Mamoiada in provincia di Nuoro, sono la testimonianza tangibile di come impegnandosi con tenacia si possa creare una rete redditizia per tutti, che in prima istanza permetterebbe ai giovani di restare nei luoghi di origine e agli emigrati di potere tornare nella patria natia. Alla domanda della Presidente Fidapa Cammarata San Giovanni Gemini Irene Catarella su come contenere il fenomeno dell’invidia che impedisce la promozione della società per beghe e ripicche personali, Teneggi ha risposto di essere tenaci, di perdonare e portare avanti la gratuità nel fare. L’intervento della Presidente Fidapa sull’importanza del fare rete puntando sul benessere comune è stato supportato da quello della sua Segretaria Esecutiva Maria Concetta Ciulla che ha indicato il retaggio culturale refrattario all’inclusione come primo ostacolo per la formazione della rete comunitaria. Giuseppe La Rocca, Responsabile Associazione Scirocco per la costituenda Fondazione di Comunità, ha affrontato il difficile problema dell’iter formativo di una realtà comunitaria particolare, qual è appunto la Fondazione di Comunità. Il Vice Sindaco di Mussomeli Francesco Canalella si è soffermato sull’importanza del fare cultura occupazionale nelle scuole. Il Vice Presidente Nazionale di Confcooperative Gaetano Mancini ha concluso i lavori apprezzando molto gli interventi di tutti e stimolando le istituzioni ad impegnarsi sempre più nell’attivare la rete che incentivi la formazione delle comunità. Il Sindaco Giuseppe di Mussomeli Catania si è già attivato a creare uno sportello di orientamento cui possono rivolgersi tutti coloro i quali vogliono cimentarsi in questa grande avventura, soprattutto prediligendo il turismo e la filiera agroalimentare, punte di diamante dell’economia territoriale per la presenza di bellezze storiche e naturali e di materie prime di eccellenza a km 0. L’invito è esteso anche alle realtà cooperative e associazionistiche già esistenti nel territorio. Hanno organizzato il convegno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Catania, il Coordinatore Confcooperative Sicilia Diego Guadagnino, i soci e la Presidente della Pro Loco Zina Falzone. (Irene Catarella) (Video in elaborazione)



