MUSSOMELI – Appuntamento a domani mattina, dalle 9 in poi, nella sala di rappresentanza di Palazzo Sgadari per partecipare al Convegno che riguarda “La Cooperazione nelle comunità”. A tal riguardo così il Coordinatore delle Confcooperative di Sicilia Diego Guadagnino: “Riteniamo che la diffusione della conoscenza del modello COOPERATIVA DI COMUNITA’ possa essere d’aiuto per risolvere, o quantomeno a lenire, i disagi dovuti al minore intervento dello Stato sul territorio. Da qualche tempo, infatti, si sta facendo strada, non solo in Italia, l’idea di un diverso rapporto tra Stato, mercato e società, in cui si delinea una più diretta e autonoma assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e della comunità per la soluzione dei bisogni comuni. In questa dinamica, la cooperazione vuole essere soggetto attivo, facendo da collettore e propulsore, per generare sinergie e sviluppo. La Cooperativa di Comunità è un modello di aggregazione sociale in grado di costruire risposte condivise dai cittadini, a bisogni collettivi in relazione al welfare, allo sviluppo sostenibile, al miglioramento della qualità di vita e del contesto ambientale e sociale locale. Realizzare una Cooperativa di Comunità significa quindi creare un coordinamento stabile delle diverse attività economiche e associative, contribuendo a rafforzare o reintrodurre servizi alla comunità oggi non più sostenibili, soprattutto nei piccoli comuni e a generare nel tempo nuovi posti di lavoro. In sostanza permette uno sviluppo sociale più equo e sostenibile delle comunità locali. Da qualche tempo, inoltre, come Confcooperative Sicilia, stiamo seguendo l’iter legislativo che dovrebbe portare all’emanazione di una legge regionale proprio sull’inquadramento normativo della cooperativa di comunità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...