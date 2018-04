MUSSOMELI – Si è svolto il Consiglio comunale, convocato d’urgenza da parte del presidente del Consiglio dott. Gero Valenza, per il 30 marzo scorso, andato deserto per mancanza di numero legale e svoltosi l’indomani 31 marzo 2018. Sono stati presenti 19 consiglieri per la trattazione dei punti all’ordine del giorno:

Proposta di deliberazione attivazione delle entrate proprie art. 251 del D.Lgs n.267/2000- approvazione piano finanziario di determinazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2018;

Esito delle votazioni Presenti 19: favorevoli 9, contrari 10. (In video lo svolgimento integrale del Consiglio



