MUSSOMELI – Carta e penna ed il consigliere comunale del gruppo PENSARE SOLIDALEi segnala al sindaco di Mussomeli, all’assessore all’ambiente e alll’Ufficio Tecnico, il grave stato d’incuria in cui versa parte del piazzale Santa Maria che, così come si può facilmente evincere dalle foto allegate alla presente, versa in stato di totale abbandono. In considerazione che con l’approssimarsi della bella stagione i cittadini, soprattutto gli anziani, utilizzano quelle panchine per trascorrere alcune ore della giornata in compagnia si chiede di voler provvedere nel più breve tempo possibile affinché vengano rimosse le erbacce che invadono le stesse panchine unitamente alla spazzatura presente nel sito e venga soprattutto ripristinato il marciapiede che allo stato attuale risulta sconnesso e che potrebbe rappresentare un serio pericolo per i cittadini che da li transitano o sostano. Certo di un positivo quanto sollecito riscontro alla presente resto in attesa delle determinazioni che le SS.LL. vorranno adottare in merito”.

