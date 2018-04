MUSSOMELI – Presso la gremita sala Assemblea “Pierino Imperia” della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli, in piazzale Concordato n.5 ,è stata presentata, nella giornata del 20 Aprile 2018, alle ore 17,00, la misura “RESTO AL SUD”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Ha coordinato il convegno il direttore della BCC “San Giuseppe” Mussomeli dott. Carmelo Cordaro, dando, preliminarmente, la parola al Presidente della Banca organizzatrice geom. Michele Mingoia per i saluti ai numerosi intervenuti, fra cui tanti giovani ai quali è rivolta, appunto, la misura “RESTO AL SUD”. Sono seguiti i saluti dei rappresentanti dei comuni di Mussomeli e di Acquaviva Platani, rispettivamente Giuseppe Catania e Salvatore Caruso. Presenti anche i rappresentanti delle sedi BCC di Canicattì e di Resuttano. “Vi ringrazio perché siete venuti in tanti, ha esordito il Presidente Michele Mingoia, l’argomento è interessante. Che dirvi cari giovani, ascoltate bene quello che diranno i relatori, è un argomento molto importante”. E poi, ha così continuato; “Abbiamo voluto fare questo incontro, proprio per venire incontro a Voi giovani: quindi, fermatevi fino all’ultimo perché è veramente interessante”. Dopo il saluto rivolto amche ai rappresentanti della BCC di Canicattì e Resuttano, presenti in sala, Mingoia si è soffermato sul tema dell’incontro: “Resto al Sud”, come per dire noi vogliamo trovare lavoro nel nostro territorio e la BCC San Giuseppe, come tutte le altre BCC, sono le banche del e per il territorio”, e, rivolgendosi ai giovani, “gli interessi vostri coincidono perfettamente con quello nostro per far si che questo territorio possa trovare occupazione, sviluppo, tutto quello che praticamente si può fare; noi siamo pronti, in qualsiasi momento, a dare una mano a chiunque, per potere portare a termine un sogno di avere una vita dignitosa”. Ed il direttore Carmelo Cordaro, nella sua breve esposizione: “Importante è fare le cose bene e crederci”. Da sottolineare che il localismo ed il dinamismo della Bcc “San Giuseppe”, con il suo secolare radicamento nel territorio continua ad essere un valido sostegno nei diversi settori delle attività sociali: famiglie, imprese, commercio, artigianato ed agricoltura. E, adesso, con l’iniziativa “RESTO AL SUD”, presentata ed illustrata in modo egregio dagli esperti del settore: Giuseppe Glorioso Invitalia, Francesco Scalici Federazione Siciliana BCC e Antonio Sguali Associazione RossoGialloBlu. Dunque un incentivo ed un incoraggiamento ai giovani. La banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” c’è. (IL video integrale del convegno)





Mi piace: Mi piace Caricamento...