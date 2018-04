MUSSOMELI – “ll mondo sembra sempre più luminoso dietro a un sorriso”, così i volontari dell’Associazione “Vivi”, di cui è presidente Federica Prezioso. Ieri, Un pomeriggio domenicale finalizzato alla festa dell’Amicizia, organizzato e promosso dall’anzidetta associazione, a cui hanno partecipato gli anziani della Casa di Riposo P. Calà e gli ospiti di Casa famiglia Rosetta. Un pomeriggio fra canti, balli, trenini nell’ampio salone di San Francesco, dove, successivamente hanno partecipato , a conclusione del momento ricreativo, alla celebrazione della Santa Messa presieduta dal Rettore della chiesa Padre Luis. Tutti impegnati i soci dell’Associazione ViVi, in un’attività di aggregazione che profuma di solidarietà nel perenne ricordo del giovane scomparso Vincenzo Ricotta.. Un momento di festa e di condivisione per esaltare i valori dell’amicizia. In mezzo a loro c’è stata la presenza assai gradita di Padre Alfonso Incardona che è intervenuto alla festa portando a tutti i saluti di fraternità. Con l’assaggio del dolce finale, l’incontro si è concluso con un “arrivederci” alla prossima volta.



Mi piace: Mi piace Caricamento...