ck) .

La musica e la lettura delle traduzioni in italiano dei testi originali in inglese mostreranno come le caratteristiche fondamentali del Blues sono alla base e hanno contaminato sia il rock che il jazz.

La purezza della voce di Luisa Noto, che attualmente dispiega il suo talento come soprano solista del Coro Polifonico di Mussomeli, sarà accompagnata dalle tastiere di Sandro Genco che prima e dopo la sua carriera lavorativa, è stato professore presso il corso di laurea in Ingegneria Informatica dell’Università di Palermo, ha sempre coltivato la sua passione per la musica, esibendosi in giovane età anche al festival pop70 di Palermo tra le vedette internazionali di quel periodo.

La serata sarà arricchita dal fascino di Adriana Tuzzeo, la brava attrice il cui curriculum vanta diverse interpretazioni teatrali e televisive, che la Cool Jazz ha il privilegio di avere come madrina dei suoi eventi. Adriana introdurrà i brani della serata leggendo anche le traduzioni in italiano dei testi inglesi.

I brani eseguiti comprenderanno alcuni successi degli artisti più noti dei tre generi musicali tra cui: B.B. King, Eric Clapton, John Mayer, Blues Brothers, Procol Harum, Ariana Grande, Billy Joel, July London, Frank Sinatra, Dave Brubeck e qualche altro.

Ospite della serata sarà il nostro apprezzato compaesano Frank Catania che vive alternando la sua permanenza tra Mussomeli e gli Stati Uniti e che si è esibito in passato come crooner nei locali di Frank Sinatra.

Come è ormai consuetudine, la serata si concluderà con una apericena offerta al pubblico presente dal circolo Trabia-Emiliani Giudic

MUSSOMELI – Sabato prossimo, 14 aprile alle ore 19:00 avrà luogo, presso la sede del circolo Trabia-Emiliani Giudici, il terzo evento di “Attraversamenti/Transiti nella Complessità”, la serie di happenings che dall’anno scorso completano la stagione di concerti della “Cool Jazz/Suoni per la città,” giunta quest’anno alla XII edizione, L’evento avrà per tema: Percorrenze dal Blues al Jazz (passando per il Ro