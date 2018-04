MUSSOMELI – Dopo l’andamento degli ultimi consigli comunali (bocciatura bis del Piano Economico Finanziario PEF), che sarebbero l’epilogo di un certo mal di pancia fra i consiglieri, così il primo cittadino Giuseppe Catania: “Faremo una verifica per capire se ci sono le condizioni per far sì che il gruppo di “Diventerà bellissima” rimanga o dovrà andare fuori dalla maggioranza”.

