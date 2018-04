MUSSOMELI – Con nota del 16/04/2018 Prot. n° 819 avente per oggetto “venti burrascosi di “Levante” e/o “Scirocco” del 14 aprile 2018” il Dirigente del Servizio 7, Dr. Agr. Biagio Dimauro e il Dirigente dell’ U.I.A. S7.13 Dr. Agr. Giuseppe Calafiore hanno comunicato ai sindaci della provincia nissena, e agli organi di stampa, al fine di darne ampia diffusione, che a seguito dei venti burrascosi di “Levante” e/o “Scirocco” verificatisi sabato 14/04/2018, gli agricoltori possono presentare apposita segnalazione per i danni subiti alle produzioni e/o alle strutture aziendali. Le segnalazioni possono essere presentate presso la sede dell’Ispettorato o tramite gli Uffici Intercomunali Agricoltura di Delia, Gela, Mazzarino e Mussomeli. Attraverso le segnalazioni pervenute l’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta avvierà una ricognizione sul territorio per il monitoraggio dei danni. Ciò, al fine di una eventuale proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità, per l’attivazione degli aiuti previsti dal Decreto legislativo n° 102 del 29 marzo 204 modificato dal decreto legislativo del 18/04/2008 n° 82 e sue modifiche ed integrazioni.

