MUSSOMELI – Comunità di Mussomeli ancora scossa dalla tragedia che venerdì scorso ha colpito il comune del Vallone: un’adolescente, G.S. 13 anni ha deciso di farla finita in maniera cruenta, impiccandosi. I motivi che possono aver indotto la fanciulla all’estremo gesto sono sconosciuti. La sorella della vittima in una lettera inviata alla nostra redazione ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Sono E. S. la sorella di G. S., la ragazza che purtroppo ci ha lasciati suicidandosi.

Volevo far tacere le voci di paese e non e far sapere a tutti quelli che inventano cose che il vero motivo non lo sappiamo noi neanche della famiglia e attualmente nemmeno i carabinieri stessi capiscono l’accaduto. Non esiste nessuna malattia, nella lettera che mi ha lasciato parlava di tutto ma non del motivo, non c’è scritto assolutamente nulla che possa far trapelare una motivazione.

Per cui chiedo a tutta la comunità di stringersi nel dolore e di evitare qualsiasi supposizione inesistente o/e di arrivare a conclusioni soggettive..

Concludo dicendo che anzichè inventare o indagare non è il vostro compito ma bensì dai carabinieri della compagnia di Cammarata.

L’unica cosa che dovete fare e pregare…

Faccio un ultimo appello amatevi oggi che domani è troppo tardi ed io a mia sorella l’ho amata perdutamente

