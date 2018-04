MUSSOMELI – L’Amministrazione Comunale e La Pro Loco in occasione della festa di San Pasquale, Patrono dei Pastori, organizzano, in Piazza della Repubblica, la 3^ sagra della Ricotta e del cannolo, programmata per sabato sera 5 maggio, con serata Folk dei gruppi Don Guanella “ e “Kerkent” in concerto, degustazione tuma, ricotta e cannoli, e la mattinata del 6 maggio 2018 con la colazione a prima mattina dalle 8,30 alle 9,30 con ricotta e siero, e per il resto della mattinata degustazione di cannoli.

