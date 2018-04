MUSSOMELI – A firma del vicesindaco Francesco Canalella è stata data notizia che “domani, 25 aprile 2018 e martedì 1 maggio 2018, il servizio di raccolta rifiuti non verrà svolto . Pertanto nei suddetti giorni, i rifiuti non dovranno essere esposti”. Viene poi specificato che, “presso i cassonetti stradali, disposti lungo le vie di accesso al paese, possono conferire i rifiuti SOLAMENTE le utenze non servite dal porta a porta (ossia che abbiano residenza fuori dal perimetro di raccolta). Pertanto, già da oggi, si intensificheranno i controlli al fine di punire tutti i trasgressori con le relative sanzioni amministrative.Ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.

