CATANIA – Falso in atto pubblico e abuso d’ufficio. Indagati tre vigili urbani del Comune di Scordia (Catania) per avere annullato una multa. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Catania, su ordine della procura di Caltagirone, a notificare ai tre vigili urbani in servizio a Scordia un avviso di conclusione delle indagini preliminari, in relazione alla materiale falsificazione e conseguente annullamento di un verbale regolarmente elevato per infrazioni al codice della strada. In particolare, da quanto ricostruito, due dei vigili avevano provveduto a contestare, durante il turno di servizio, un’infrazione alle norme del Codice a un automobilista. Successivamente, in ragione dell’interessamento del terzo collega, amico del conducente, hanno materialmente alterato il verbale modificando l’indicazione della targa del veicolo, rendendo di fatto non immediatamente identificabile il mezzo. I pubblici ufficiali indagati hanno poi proceduto al concreto annullamento del verbale mediante falsa apposizione sullo stesso della dicitura “annullato in autotutela” per “targa errata in quanto non leggibile”. Con questo espediente, gli indagati si sono anche sottratti alla vigilanza del loro comandante, unica autorita’ alla quale compete il potere di annullamento in autotutela dei verbali elevati.

