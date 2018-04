AGRIGENTO – Terrore nella movida di Favara. Un uomo e’ stato accoltellato nel centro storico della citta’. La vittima, che non e’ in pericolo di vita, e’ un quarantacinquenne trovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tutto nasce da una lite per futili motivi, scoppiata qualche minuto prima nella centralissima piazza della Liberta’ tra ragazzi che avevano bevuto qualche bicchiere di troppo. Salvatore Kessler, ventinovenne, allontanatosi, si mette alla guida della propria auto armato di coltello, fin quando non incontra il malcapitato: scende dall’auto, guarda la vittima e gli chiede se abbia problemi con lui e lo accoltella piu’ volte al volto e al collo. I carabinieri della compagnia di Agrigento e della tenenza di Favara hanno presto identificato l’aggressore e sequestrato il coltello. Per il 29enne arresti domiciliari per lesioni personali aggravate.