CALTANISSETTA – Doppio impegno internazionale in questo week end per gli atleti del Team Lombardo. Mirko Farnisi e Giuseppe Zagarella saranno impegnati con il ds Gerlando Scrofani nel Campionato continentale Marathon.

Sarà una gara durissima per i due portacolori del Team Lombardo che affronteranno il percorso della Tiliment che quest’anno assegnerà la maglia di Campione Europeo.

La Tiliment Marathon Bike rappresenta una delle gare più dure del vecchio continente con i suoi 105 Km e quasi 3000 mt di dislivello. Naturalmente la concorrenza è spietata con la presenza di tutte le nazionali europee al via. Start alle ore 9:00 oltre 1000 gli iscritti a questo campionato europeo che dopo un po’ di anni ritorna in Italia e precisamente a Spilimbergo in provincia di Pordenone.

Anche Nina Gulino e ed Emanuele Spica saranno impegnati in una competizione internazionale oltre i confini italiani e precisamente nel vicino stato di San Marino.

I due bikers Lombardo saranno impegnati nella seconda prova degli internazionali di cross country con i migliori specialisti, per Emanuele Spica rappresenta una prova di conferma dopo la bella prova di Coppa del Mondo a Nalles della scorsa settimana, start ore 11:00.

Inoltre il team sarà impegnato in Sicilia nella Granfondo dei Feudi in provincia di Messina, a Siracusa con i giovanissimi della Scuola di Ciclismo e a Caltanissetta nella XC Città di Caltanissetta.

