SIRACUSA – Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, a carico di una quarantenne siracusana accusata di maltrattamenti in famiglia per aver aggredito e minacciato l’ex marito e le figlie minori.

In particolare, l’ex coniuge ha denunciato, presso gli uffici della Squadra Mobile aretusea, che la donna, a seguito del progressivo deteriorarsi del rapporto aveva iniziato un comportamento persecutorio con messaggi, insulti e minacce, arrivando ad aggredire il marito in diverse occasioni e minacciando di morte lui e la nuova compagna. L’attivita’ dagli investigatori ha confermato i continui dissidi e conflitti tra gli ex coniugi dovuti ai comportamenti aggressivi della donna e, pertanto, il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento dai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese

