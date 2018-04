MILENA. Potrà essere pagata in quattro rate la Tari per l’annualità 2018. A stabilirlo tramite apposita delibera è stata la giunta comunale guidata dal sindaco Peppuccio Vitellaro. In particolare, l’esecutivo comunale milenese ha stabilito che il pagamento della tassa sui rifiuti potrà avvenire nel corso di quest’anno solare a partire dal mese di luglio nel quale è stata anche indicata la scadenza della prima rata. La seconda, invece potrà essere pagata ad Agosto, la terza ad ottobre e la quarta ed ultima a dicembre. In questo modo l’amministrazione comunale ha inteso venire incontro quanto più possibile alla cittadinanza e alle sue esigenze facendo in modo che la tassa sui rifiuti possa essere corrisposta tramite una più ampia rateizzazione. Nel contempo, l’amministrazione comunale ha anche preso atto del Piano finanziario elaborato dalla Srr Ato 3 “Caltanissetta Provincia Nord”. Le rate dovranno essere pagate esclusivamente tramite modello F24 precompilato. Per quanto riguarda invece la percentuale di raccolta differenziata, nel paese delle Robbe, nel corso del 2017, è stato raggiunto un risultato oltremodo significativo. Milena infatti s’è piazzata al sesto posto a livello provinciale, e al settantatreesimo posto assoluto a livello regionale in percentuale di raccolta differenziata. Il paese delle robbe, che ha introdotto solo lo scorso anno la differenziata, ha già fatto registrare una percentuale del 57,70%. Una percentuale certamente considerevole nel contesto di un servizio di raccolta differenziata che sta funzionando abbastanza bene.

