MILENA. Il sindaco Giuseppe Vitellaro, su proposta del Tennis Club di Milena di cui è presidente Giorgio Borgetto, ha deciso di intitolare a Paolo Scelfo (nella foto) il campo da tennis di Piazza Valentino Mazzola. Paolo Scelfo coltivava la passione per il tennis e altri sport come il calcio ed era un esempio positivo per tutti. <E’ un omaggio – ha spiegato il sindaco – a chi ha passato gran parte della sua vita e del suo tempo libero in quel campo; ricordo che apriva e chiudeva il campo da tennis, ed era sempre un esempio ed un modello positivo per i giovani milenesi che praticavano sport>. Paolo Scelfo, nativo di Castellana Sicula ma residente a Milena, è morto tragicamente nell’ottobre dello scorso anno in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 189 Agrigento-Palermo. Una scomparsa che ha scosso la comunità di Milena dove Paolo Scelfo era molto conosciuto ed apprezzato non solo per il suo grande impegno per lo sport in generale e per il tennis in particolare, ma anche per la sua persona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...