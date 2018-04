MILENA – l MeetUp Movimento 5 Stelle di Milena, in uno con il MeetUp zonale “Valle del Platani” – del quale fanno parte i MeetUp di Milena, Campofranco, Sutera, Mussomeli e Vallelunga Pratameno, ha protocollato in data odierna la proposta di adesione al programma WiFi4EU, che promuove le connessioni WI-FI veloci e gratuite per i cittadini negli spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Italia. La Commissione Europea ha predisposto una lista di comuni che hanno diritto di accesso al bando e al finanziamento di € 15.000,00, e Milena ne fa parte. Vista l’assenza di connessioni ad alta velocità (come la fibra) nel comune delle Robbe, il MeetUp di Milena propone l’installazione di un hotspot che possa fornire un’alta velocità di navigazione (tecnologia wifi max tipo quelli offerti dalla Linkem o ditte similari, con velocità di 30 mb/s) in uno spazio pubblico milocchese da individuare (davanti il Palazzo di Città, parco comunale, biblioteca, etc). La Commissione richiede infatti che la connessione sia di buon livello. Almeno 30 megabit al secondo. Il piano della Commissione europea fa parte della strategia del Digital single market (il programma per unificare il mercato digitale continentale) e prevede di sostenere da 6.000 a 8.000 Comuni che faranno richiesta, attivando circa 50 milioni di collegamenti internet al giorno. L’obiettivo è quello di ampliare il ventaglio di connessioni a disposizione dei cittadini, migliorandone l’accesso alla rete e sostenere i processi di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica.

