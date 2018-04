MILENA – Arrivata l’autorizzazione dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ente proprietario della strada che il 22 aprile sarà teatro del 1° Slalom del Vallone, la gara che avrà il suo centro a Milena e sarà organizzata dalla Passione & Sport. Gli organizzatori del nuovo sodalizio nisseno formato da figure di lunga esperienza e professionalità nel mondo delle competizioni automobilistiche, hanno immediatamente espresso gratitudine per la collaborazione ricevuta dall’ente e per l’immediata fiducia accordata. Gli organizzatori hanno allargato la rosa dei concorrenti che a fine gara saranno premiati, ai primi dieci nella classifica assoluta, non soltanto il minimo dei primi 5 come prevede la norma regolamentare. Il Direttore di Gara Michele Vecchio ha già predisposto una apposita circolare informativa. Altro premio che arricchirà l’ambito parco riconoscimenti dell’edizione d’esordio della gara nissena, sarà il Trofeo che la famiglia Cordaro consegnerà al primo classificato. Mentre continuano ad arrivare le iscrizioni, favorite dalla spettacolarità del tracciato, si avviano alla conclusione tutti i lavori di preparazione. Sono già state segnate tutte le 12 postazioni di rallentamento che prevedono ciascuna una distanza tra le barriere di birilli di 12 metri, sul percorso che si svilupperà sulla SP 24 per una lunghezza di 2,890 Km con. La fase clou della due giorni a Milena inizierà sabato 21, giornata dedicata alle operazioni preliminari delle verifiche tecniche e sportive che si terranno dalle 15 alle 19. Domenica 22 aprile sono previste tre manche di gara, con classifica sul migliore passaggio per ciascun concorrente, precedute da un passaggio di ricognizione dei piloti al volante delle auto da gara. La Cerimonia di premiazione concluderà poi il week end nisseno a Milena in Piazza Garibaldi.

