MESSINA – Sembrava una Pasqua come tante altre, ma il pranzo in famiglia si e’ trasformato in una drammatica lite familiare. La vittima e’ una donna messinese che, per il solo rifiuto di accompagnare il convivente a fare delle commissioni, e’ diventata bersaglio di pugni ed insulti da parte di quest’ultimo. Per non coinvolgere l’intera famiglia nella lite, la donna ha preferito andare via e tornare a casa in macchina. Ma questo non ha fermato la furia dell’uomo che ha continuato a colpire con pugni alla testa la vittima. Disperata, la donna e’ riuscita a fermare la vettura a bordo strada per chiamare le forze dell’ordine, ma l’uomo le ha strappato il telefono di mano, chiudendo la conversazione. In quell’istante, tuttavia, una pattuglia della Stazione carabinieri di Ganzirri ha visto la scena e ha immobilizzato l’uomo arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate e violenza privata. L’arresto e’ stato convalidato e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, l’uomo e’ stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

