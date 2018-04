MESSINA – Disposta l’autopsia sulla bambina di 5 anni morta ieri sera al Policlinico di Messina. La piccola era stata colta da un malore mentre partecipava ad una festa di compleanno per bambini. Era arrivata in ospedale in condizioni gravissime: inutili gli sforzi dei medici per tentare di rianimarla. Sara’ l’autopsia disposta dal sostituto procuratore Alessia Giorgianni, a chiarire le cause del decesso. Solo dopo l’esame autoptico sara’ possibile capirne le cause. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, ieri la piccola, figlia di un’italiana e di un albanese, stava partecipando ad una festa in un locale di Saponara (Messina); stava giocando con altri bimbi quando all’improvviso ha accusato un malore, si e’ accasciata ed e’ diventata cianotica. E’ stata subito trasportata al pronto soccorso pediatrico del Policlinico dove nel frattempo i medici erano stati allertati. Purtroppo i tentativi di rianimarla non sono serviti. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia.

