Finisce in tragedia la Pasquetta in provincia di Ragusa a causa di un drammatico incidente mortale che si è verificato sulla strada Donnalucata – Marina di Ragusa, nei pressi dell’ex discoteca La Fazenda. Alle porte dunque della frazione marinara ha perso la vita una ragazza di 26 anni, Carla Barone (nella foto). Era di Comiso. Era a bordo di una moto condotta da un amico. Poi la caduta e purtroppo non c’è stato nulla da fare, sebbene i soccorritori abbiano tentato il massaggio cardiaco. Il conducente è rimasto ferito ma non in modo grave. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. L’incidente è avvenuto nei pressi della nuova rotatoria.

