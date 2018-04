MARIANOPOLI – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ing. Calogero Casucci, responsabile provinciale territorio ambiente di Forza Italia per la zona Nord, e candidato a Sindaco con il gruppo Forza Italia nelle ultime elezioni amministrative del Comune di Marianopoli. “Lo scorso 12 Marzo, a Marianopoli, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, il quale ha trattato e deliberato il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, quasi tutti inerenti la liquidazione di onorari professionali ad avvocati che hanno seguito dei procedimenti legali in cui il Comune di Marianopoli è stato interessato negli anni. Nella fattispecie è stata riconosciuta una somma complessiva fuori bilancio di circa 107.000 € per spese legali e giudiziarie. Sono perfettamente consapevole che i debiti ovviamente vanno onorati, ma anche che alcuni procedimenti legali potevano essere evitati per il bene di tutti, e principalmente per non gravare sulle casse comunali in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando negli ultimi anni in Italia. Tutti coloro che hanno seguito il Consiglio lo scorso 12 Marzo, o che hanno avuto modo di esaminare le varie delibere del Consiglio Comunale, sicuramente non hanno potuto non notare una spesa relativa a “liquidazione di onorario professionale” pari a 31.000 €; questa è la parcella che il Consiglio Comunale si è trovato costretto a liquidare ad un noto avvocato nisseno in merito al contenzioso venutosi a creare tra la società Mimiani Wind (società che ha realizzato il parco eolico nelle zone limitrofe a Marianopoli), ed il Comune di Marianopoli. In questo contenzioso, tra l’altro, il Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 12/2017 ha condannato in primo grado il Comune di Marianopoli al pagamento in favore della società Mimiani Wind della somma di circa 370.000 €, e lo stesso Comune di Marianopoli ha proposto appello avverso alla sentenza sfavorevole emessa. Questa è una vicenda risalente a più di dieci anni fa, che ha visto e continua a vedere interessate ben quattro amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni (amministrazioni Brigida, Vaccaro, Montagna e Noto), è stata oggetto di contrasto tra le varie forze politiche, anche nell’ultimo Consiglio Comunale, e soprattutto è stata sempre poco chiara un po’ a tutti i cittadini. Poiché ritengo sia un dovere da parte di chi amministra il bene pubblico rendere consci i cittadini su tutto quello che succede nella pubblica amministrazione e sulle decisioni prese, e che sia un diritto del cittadino conoscere tutto quello che succede nella propria città, con questa nota, su richiesta del gruppo Forza Italia Marianopoli e su richiesta di molti cittadini interessati alla vicenda del “parco eolico” venutasi a creare tra la società Mimiani Wind ed il Comune di Marianopoli, chiedo a tutte le forze politiche e le amministrazioni che sono state coinvolte in questa vicenda ad organizzare un dibattito pubblico per spiegare e chiarire tutto quello che è successo in merito a questo argomento”.

