MARIANOPOLI – A firma dell’Arciprete di Marianopoli don Bernardo Briganti e del Presidente del comitato Vincenzo Agrò che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Petralia Sottana, la partecipazione dell’ Amministrazione comunale di Castellana Sicula e del Consorzio “Cinque Valli” hanno condiviso la programmazione 2018 della festa “’U Signuri di Bilici”, è stato ora diffuso il programma 2018, in prossimità, appunto, della tradizionale antica festa del SS. Crocifisso di Castelbelice, E’ una festa primaverile, assai remota, molto sentita nel territorio ed in tutto il circondario, che il 3 maggio, e non solo, accorrono in quel lembo di terra per venerarne l’immagine. Pellegrini che accorrono da ogni parte. Si inizia il 25 Aprile alle ore 15,30 con l’apertura del Santuario e alle 18 la celebrazione della Santa Messa.

MARTEDI’ 1° Maggio 2018

Ore 11,00 Santa Messa- Pellegrinaggio a piedi dai paesi vicini. Dalla Madrice di Marinopoli si partirà alle ore 15,30.

Ore 18,00 Santa Messa presieduta da Mons. Giuseppe La Placa , Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta;

Ore 19,00 Benedizione di 100 Kg di pane in onore del SS. Crocifisso, offerti dalle famiglie di Marianopoli, che da 100 anni prestano il loro servizio al “Signore di Belice”;

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2018

Ore 18,00 Santa Messa e Canto del Vespro

Ore 19,00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 23,30;

Ore 21,00 Rappresentazione sacra della Via Crucis in siciliano, a cura della Compagnia Teatrale di Marianopoli;

Ore 23,30 Santa Messa e Fiaccolata fino alla Grotta del Pastorello;

GIOVEDI’ 3 MAGGIO GIORNO DELLA FESTA

Ore 7,30 Celebrazione delle Lodi Mattutine;

Ore 8,00, 9,30, 11,30, 17,00, 18,30 Sante Messe;

Ore 11,30 Santa Messa solenne presieduta da S.E.mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta;

Ore 12,30 Processione del SS.Crocifisso attorno al Santuario e benedizione dei campi;

Ore 15,00 Coroncina della Divina Misericordia e processione del SS. Sacramento attorno al Santuario;

Ore 20,00 Canto Solenne dei Vespri;

NEL PERIODO ESTIVO Nelle domeniche comprese dal 6 Maggio al 30 settembre sarà celebrata la Santa Messa alle ore 17,30 (escluso il 3 giugno – Corpus Domini);

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 2018 Solennità Maria Assunta In Cielo

Ore 18.00 Santa Messa

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 Esaltazione della Santa Croce

Ore 16,00 Via Crucis all’aperto con l’Addolorata;

Ore 17,30 Vespro e Santa Messa

