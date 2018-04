E’ Stefano Candiani, 47 anni, originario di Varese e senatore al secondo mandato, il nuovo commissario regionale della Lega in Sicilia. Prende il posto del segretario uscente Angelo Attaguile che insieme ad Alessandro Pagano gestiva il partito nell’Isola. In Sicilia sara’ l’avvocato Fabio Cantarella a seguire la comunicazione del partito. Per il leader nazionale Matteo Salvini l’idea e’ quella di costruire il partito su un modello federale e di inquadrare circoli e territori secondo uno statuto. A Candiani tocchera’ il compito di occuparsi delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno in Sicilia: ci sono programmi, candidati e accordi da chiudere nelle citta’ piu’ importanti Catania, Messina, Messina e Siracusa. Nelle scorse settimane un’inchiesta giudiziaria ha coinvolto i leader locali della Lega.