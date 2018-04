CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Respiriamo male. Viviamo immersi in una sorta di “depressione di massa” che ci fa cinici, ridenti conformisti, tossici narcisisti intrappolati in solitarie reti falsamente sociali. Viviamo male. E lo sappiamo.

E comunque, potremmo sempre attuare – se davvero lo volessimo – una strategia di resistenza e liberazione da quel nefasto “non c’è alternativa” che il neoliberismo ha imposto da alcuni decenni. Di certo potremmo e dovremmo smontare l’ideologia capitalista pezzo per pezzo, rivelandone il meccanismo perverso che è riuscito a fare dei suoi punti

deboli i suoi punti di forza: ovvero “noi stessi”. Di certo ci potrà salvare il gusto della realtà, sapendo trasformare in immagini, in scrittura, in pensiero, ciò che nella vita reale ci fa orrore. O ciò che ci incanta. Ci potrà salvare l’amore per la libertà. L’amore e il desiderio per la libertà degli altri.

Leandro Janni

Mi piace: Mi piace Caricamento...