CALTANISSETTA – Il 24 Settembre del 2014 alle Maccalube di Aragona morivano due bambini, Laura e Carmelo Mulone, fratello e sorella, sepolti dal fango di una eruzione improvvisa di un vulcanetto.

Carmelo quel giorno compiva 9 anni e per regalo aveva chiesto al padre , carabiniere in servizio alla caserma di Ioppolo Giancaxio, di portarlo a visitare quello strano spettacolo della natura : le maccalube di Aragona. Il padre aveva acconsentito, portando con loro la sorellina Laura di 7 anni.

Un boato, una enorme massa di fango proiettata verso il cielo da un vulcanello e quella che doveva essere una giornata di festa, si era trasformata in pochi attimi in una immane tragedia.

Undici Agosto del 2008, il Villaggio di Santa Barbara era immerso nell’afa di una calda giornata d’estate, quando alle 17 circa il frinire dei grilli veniva interrotto da un tremendo boato.

Una massa di circa 12.000 metri cubi di fango veniva eruttata dalle maccalube di Terrapelata. Il geologo Arcangelo Pirrello, che dalla mattina seguiva le deformazioni del suolo segnalate da alcuni residenti, riusciva a mettersi in salvo, scattando alcune impressionanti immagini del fenomeno. Solo per miracolo l’eruzione non si trasformava in tragedia.

