MONTEDORO – Si è svolta ieri la cerimonia di intitolazione del planetario a Margherita Hack in presenza delle autorità, tra cui sindaco e vice sindaco, di alcune scuole del circondario e tante famiglie di Montedoro. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Montedoro insieme all’associazione “Onde Donne in Movimento”. All’evento hanno partecipato anche alcune classi dell’istituto comprensivo di Montedoro che hanno realizzato ed esposto alcuni disegni e delle ricerche sulla figura della scienziata. Presente anche una classe del liceo scientifico “A. Volta” di Caltanissetta che ha realizzato dei quadri e un video con il quale ha partecipato al concorso nazionale “sulla via della parità”, indetto dalla associazione Toponomastica Femminile.



