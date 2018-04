PALERMO – E’ stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo con una frattura al femore il giudice Giuseppe Ayala, ex magistrato dello storico pool antimafia, scontratosi con un’auto mentre percorreva con la sua moto un tratto del Parco della Favorita, all’altezza di via Diana. Giunto in codice rosso in ambulanza, fonti ospedaliere, confermano la frattura di femore e che e’ cosciente.

Ayala ha riportato un trauma agli arti inferiori con una profonda escoriazione alla gamba sinistra e probabile frattura del femore. E’ stata disposta una Tac ‘total body’ per verificare altri danni. Eclusi il trauma cranico e quello toracico addominale. Secondo quanto ricostruito, aveva il casco e andava in direzione Mondello, su viale Diana, alla Favorita, e alla prima curva si e’ trovato davanti un’auto in controsenso che lo ha preso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...