Due morti in altrettanti incidenti stradali a Ragusa e nel Messinese. E’ di un morto e di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l’autostrada Messina-Palermo nei pressi di Torregrotta. A perdere la vita Claudio Scapoli di 58 anni, messinese, che viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio 250, ferita la donna che viaggiava con lui, una cinquantaquattrenne che e’ stata trasportata all’ospedale Fogliani di Milazzo (Messina). La dinamica dell’incidente e’ in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale, secondo un primo accertamento lo scooter della coppia si e’ scontrato con un’altra auto all’uscita della galleria Scianina, in direzione Palermo. L’uomo ha perso l’equilibrio finendo sull’asfalto e per lui non c’e’ stato nulla da fare mentre la donna e’ stata soccorsa e trasportata in ospedale la sue condizioni non sarebbero gravi.

Un morto anche a Ragusa, lungo la statale 514: coinvolti quattro mezzi, una moto e tre vetture. La vittima e’ deceduta nel violento impatto tra i mezzi. Sul posto la Polizia stradale di Ragusa.