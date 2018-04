PALERMO – Cinque feriti lievi in un incidente stradale verificatosi ieri sera a Palermo: coinvolte un’ambulanza e due vetture all’incrocio tra via Nunzio Morello e via Notarbartolo. Il mezzo di soccorso, ieri sera, viaggiava a velocita’ sostenuta con le sirene azionate in direzione di via Liberta’, quando ha impattato una Lancia Musa proveniente da via Morello. L’ambulanza si e’ adagiata su un fianco, finendo su una Audi che proveniva da via Notarbartolo. Le condizioni delle persone coinvolte, condotte in vari ospedali cittadini, non sono preoccupanti. (Foto blogsicilia.it)

