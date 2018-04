PALERMO – I carabinieri indagano sull’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. E’ accaduto a Palermo, in via Fortuna: vittima un operaio di 69 anni, Emanuele Di Paola, precipitato da una decina di metri mentre col figlio si trovava sul tetto di una palazzina per alcuni lavori. L’uomo e’ morto nel violento impatto. L’uomo, secondo una ricostruzione dei carabinieri, e’ caduto da un’altezza di circa 8 metri, mentre insieme al figlio stava lavorando sul tetto di una palazzina. Per lui non c’e’ stato nulla da fare.