CALTANISSETTA – Domenica 15 aprile alle ore 11,30 è stata inaugurata la sede dell’Inner Wheel di Caltanissetta, presieduto da Daniela Tornatore Cavaleri, nel “Salotto Culturale Rosso di San Secondo”, all’interno di Palazzo Moncada a Caltanissetta. Presente la Presidente Nazionale Isabella Rizza Romano, la Segretaria Nazionale Angela Farina, la Governatrice del Distretto 211 Zaira Restuccia Roberti, la Past Governatrice Delizia Alescio e la Past Segretaria Distrettuale Anna Dainotto che hanno ammirato e apprezzato la bellezza del Teatro Rosso di San Secondo e si sono complimentati con la famiglia Mandalà. La Presidente e la Governatrice hanno sottolineato l’armonia e la coesione tra tutte le socie del club di Caltanissetta il cui merito è da ascrivere alla cara Past Presidente Nazionale Anna Maria Oberto. La Presidente Daniela Tornatore ha voluto accanto a sé le fondatrici del Club Mariella Mandalà, Mariella Dalù e Gabriella Romano e le figlie di coloro che non sono potute essere presenti Chiara per Mariolina Tornatore, Nevilia per Leila Aquilina , Marisa e Gabriella per Maria Lo Curto. Ha presenziato all’inaugurazione l’Assessore alla Creatività e Partecipazione del Comune di Caltanissetta Pasquale Carlo Tornatore che ha ringraziato l’Inner Wheel per la sua attenzione e attività sul territorio, in particolare per il progetto delle calamite assemblate dalle donne vittime di violenza.

Realizzate grazie alla generosa concessione dell’utilizzo delle immagini delle opere dell’artista nisseno Mauro Fornasero raffiguranti diversi monumenti e luoghi storici della città danno un contributo alla diffusione culturale e turistica di Caltanissetta, coniugando l’aspetto solidale e quello culturale. Inoltre ha ringraziato per l’albero d’ulivo donato alla città e collocato nel Largo Barile, nell’area prospiciente l’ingresso della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada del Comune di Caltanissetta. La giornata è proseguita con la visita della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada dedicate agli scultori nisseni Michele Tripisciano e Frattallone e al piano nobile che ospita la mostra “Magnificenza e trame d’Arte – Abiti delle antiche manifatture tessili dei secoli XVIII- XX” della Collezione di Raffaello Piraino. Sono state donate alle autorità ospiti dell’Inner Wheel le calamite della città realizzate per il progetto del service “Insieme per un’impronta solidale”.

