Forse non tutti lo sanno ma la maggior parte delle immagini che si trovano in internet sono coperte da copyright. Questo significa che un soggetto ne detiene i diritto e può concederli a titolo gratuito o previo pagamento, a seconda dei casi. Vista l’importanza dell’utilizzo delle immagini in rete prima di utilizzarne una, per un sito internet o per il proprio profilo social, è importante essere a conoscenza dell’eventuale copyright.

Come capire se un’immagine è coperta da copyright

In linea generale la maggior parte delle immagini che si possono reperire in internet sono coperte da copyright. In ogni caso se tale diritto d’autore è presente in genere sull’immagine stessa, o sotto di essa, è presente il simbolino del copyright o un disclaimer che ne spiega le possibilità di utilizzo. Il fatto che un’immagine sia coperta dai diritti d’autore infatti non significa che non la si possa utilizzare liberamente. Molto dipende dal tipo di sito, o di profilo social, in cui la si intende utilizzare. In Europa infatti la gran parte delle immagini coperta da copyright sono utilizzabili come meglio si crede nelle pagine che non hanno fini di lucro. Quindi su un blog personale o sul profilo social di un gruppo che si occupa di gite in bicicletta. Se invece l’immagine dovrà essere utilizzata su un sito aziendale, allora sarà necessario richiederne la libertà di utilizzo all’autore stesso. In rete si trovano numerosi siti che si occupano di vendere le immagini coperte da copyright, cosa per altro particolarmente interessante. Anche perché molte fotografie hanno costi irrisori e, una volta acquistato il diritto ad utilizzarle se ne potrà scaricare una versione in alta risoluzione.

Cosa regolamenta il copyright

Un’immagine coperta da copyright potrebbe essere utilizzata liberamente, ma in alcuni casi non la si potrà modificare o tagliare a piacere. Conviene inoltre ricordare anche che l’uso di tali immagini su alcuni siti di social network è del tutto vietato. Il significato di questa frase è che se si utilizza un’immagine coperta da copyright ad un controllo questa sarà direttamente cancellata, senza che tale gesto ci venga comunicato. Quindi ci troveremo con un “buco” in un post, che magari rimarrà visibile per molto tempo. Se si intende usare una foto coperta da copyright è quindi importante consultare le specifiche, oltre a verificare le possibilità di utilizzarla sul sito social su cui intendiamo pubblicarla.

Foto senza copyright

Per evitare di incorrere in disguidi conviene selezionare immagini prive di copyright, quindi utilizzabili a piacere, anche modificandole o ritagliandole, inserendo righe di testo o animazioni di ogni genere. Ad esempio quelle disponibili sul sito buongiorno.lol. Si tratta di immagini di alta qualità, ideate appositamente per essere sfruttate per i messaggi di buongiorno. In rete comunque se ne trovano tantissime di immagini prive di diritti d’autore, anche di paesaggi, animali, persone che svolgono ogni possibile attività conosciuta. In alcuni casi anche le immagini coperte da copyright possono essere concesse ad alcuni soggetti, conviene quindi contattare il proprietario del copyright e verificare tale requisito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...