Netta la vittoria riportata dall’IIS A.Volta sul Liceo Virgilio di Roma, nel gioco quiz Per un pugno di libri. La squadra dell’istituto nisseno, formata dalla quinta I anglocinese e da sette studenti delle altre quinte classi, ha battuto gli avversari per 56 a 20, dimostrando prontezza e preparazione in tutte le fasi del gioco.

Schiacciante in particolare la vittoria nel quiz Fuori gli autori, in cui la squadra del Volta, rimasta intatta per aver risposto correttamente a tutte le domande, ha eliminato tutti i componenti di quella romana. Un risultato sperato, considerato l’intenso e minuzioso lavoro propedeutico svolto dagli studenti, con il coordinamento della prof.ssa Maria Giulia Palermo: l’impegno e la dedizione hanno portato il gruppo del Volta a battere uno dei licei storici della capitale, con un distacco di punteggio stabilito fin dall’inizio del gioco e mai più recuperato dal Virgilio.

Ottima la ricaduta formativa per tutti gli studenti, anche per i meno abituati alla lettura, i quali, in fase di preparazione, sono stati indotti ad accostarsi ad opere letterarie di tutti i tempi, italiane e straniere. Entusiasti gli alunni sia per la vittoria sia per l’esperienza in sè, che ha consentito loro di visitare gli studi Rai di Corso Sempione e di partecipare ai retroscena della trasmissione televisiva, conoscendone di persona i conduttori Geppi Cucciari e il prof. Piero Dorfles, entrambi molto simpatici e popolari tra i fan dello storico programma di Rai Tre.

Formativa anche la trasferta milanese, organizzata dalla professoressa Marisa Amenta, docente di lingua inglese, sulla base delle proposte dei ragazzi: nei due giorni di permanenza nel capoluogo lombardo il gruppo del Volta ha visitato le mete turistiche classiche della città, quali il Duomo, la pinacoteca di Brera, il Teatro alla Scala, per poi fruire di due importanti mostre d’arte presenti a Milano, quella dei pittori impressionisti e quella della pittrice messicana Frida Kahlo, da cui gli studenti sono rimasti particolarmente colpiti.

Afferma la studentessa Simona Corrado, portavoce della squadra, “Un’esperienza indimenticabile, che costituisce la degna conclusione del percorso anglocinese, durante il quale sono state tante e validissime le attività svolte, che resteranno nel nostro bagaglio culturale e tra i ricordi più belli del quinquennio.”

Anche il Dirigente Scolastico, Vito Parisi, si è congratulato con gli studenti, sottolineando il valore formativo dell’attività, unitamente alla sua ricaduta sulla socializzazione del gruppo classe, da sempre molto affiatato e proteso verso eclettiche esperienze culturali.

La puntata de Per un pugno di libri, che ha per protagonista il Volta, è stata trasmessa sabato 31 marzo ed è disponibile su Rai Play.

