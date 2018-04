Norfolk, Virginia – Un giovane soldato villalbese a rappresentare l’Italia negli Stati Uniti durante il prestigioso festival Virginia International Tattoo che avrà luogo alla Scope Arena di Norfolk dal 26 al 29 aprile. Si tratta del bersagliere della caserma Leccis di Orcenico superiore in provincia di Pordenone, Calogero Lercara, 25 anni, trombettista per la Fanfara dell’ XI reggimento bersaglieri inquadrata nella brigata Ariete, che insieme ai 26 membri della fanfara rappresenterà l’Italia al festival degli Stati uniti. In questi giorni la fanfara ha avuto la possibilità di suonare presso scuole e altri luoghi istituzionali, giovedì sera suonerà al Tattoo e sabato chiuderà con la parata finale della manifestazione. «Per me è un vero piacere – afferma Lercara – e un onore poter rappresentare l’Italia, e anche il mio piccolo paese, Villalba, che con l’America ha tanti piccoli legami. È una bella esperienza che porterò sempre dentro di me».

