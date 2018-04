ACQUAVIVA PLATANI – Il Cav. Dott. Calogero Sorce, medico scrittore e poeta di Acquaviva Platani (CL), attualmente residente a Venaria Reale (TO), VINCE Il PRIMO PREMIO al Concorso Nazionale di Poesia “Antonino Bulla” -Poesie Sotto il Vulcano “Canti a lu Ventu”, I Edizione 2018, classificandosi PRIMO ASSOLUTO nella Sez. B, poesia inedita dialettale, con la poesia “Li vuci ni lu ventu”. Tutte le opere partecipanti sono state sottoposte al giudizio della Giuria, presieduta dal Presidente Signor Alessandro Giovanni Bulla (Vice Presidente del Centro d’Arte), dalla Presidentessa la Dottoressa Agata Elisa Sciacca, dalla Dottoressa Flavia Cosentino, dal Sac. Don Santo Conti, dal Prof. Gero La Vecchia, dal Dott. Salvatore Giuffrida, e dall’ esimio Presidente del Centro d’Arte e Poesia Luigi Bulla. La Giuria ha determinato La classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori, dei contenuti, della forma espressiva e delle emozioni suscitate. La classifica della Sez. B è stata così decretata: 1) “Li vuci ni lu ventu”-Calogero Sorce (Venaria-TO). 2) “Matri l’amuri ‘cchiù ranni”-Francesco Vasta-(Giarre- CT). 3) “A me isula”-Francesca Longobardo- (Albinea-RE). Menzioni d’eccellenza: “Alla sinfasò”-Josè Russotti-(Messina) e “U carritteri”-Salvatore Gazzara (Messina). La data della cerimonia di premiazione è prevista per Sabato 21 Aprile 2018 , alle ore 17 presso la sala De Andrè nello storico Palazzo Bianchi sito in Piazza Umberto ad Adrano (CT). Un altro libro di Calogero Sorce, “ Lu suicidariu”, scritto in lingua siciliana con traduzione italiana a fronte, è fra le possibili opere vincitrici di un altro importante premio letterario.

