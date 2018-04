Il 12 e 13 aprile si svolgerà il 2° Meeting sul Lavoro della Diocesi di Caltanissetta, promosso dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali e dalla Caritas Diocesana, sul tema: Costruiamo il Lavoro. Il diritto di rimanere nella propria terra.

Continua il percorso attivato nell’ottobre 2016 e rilanciato, dopo la Settimana Sociale di Cagliari, dai Consigli Pastorale e Presbiterale, che hanno confermato la volontà della Diocesi di spendersi per una nuova cultura del lavoro che si concretizzi in azioni positive capaci di produrre opportunità di lavoro per i giovani del nostro territorio.

I lavori si svolgeranno in tre sessioni: giovedì e venerdì pomeriggio in seduta plenaria, nell’ Auditorium del Seminario Vescovile, e venerdì mattina con un momento di formazione dedicato alla Pubblica Amministrazione su: Qualità delle forniture e qualità del lavoro negli appalti e nei servizi pubblici, con dirigenti degli Assessorati regionali che coordinano la spesa pubblica e gli appalti (Maria Letizia Di Liberti, Salvatore Taormina e Danilo D’Agliano dell’ASP) che illustreranno le alternative che la legge prevede rispetto alle gare con il sistema del massimo ribasso, che toglie qualità ai servizi e precarizza il lavoro.

Al centro dei lavori di Giovedì 12 (inizio alle 16) Costruiamo il lavoro: opportunità e criticità in Sicilia, ne discuteranno Giuseppe Notarstefano docente universitario, Massimo Primavera, Direttore Coldiretti e Tarcisio Sberna, Presidente di Confartigianato, seguirà un intervento dell’Assessore regionale al lavoro e alle politiche sociali, Mariella Ippolito, a cui sarà possibile porre delle domande e avanzare proposte. Al termine del question-time le conclusioni del Vescovo, Mons. Mario Russotto.

Venerdì 13, sempre con inizio alle 16, un focus sulla proposta operativa delle Cooperative di comunità, che possono rendere concreti i servizi sociali che le comunità parrocchiali individueranno, utilizzando una normativa e una serie di risorse che già in altre regioni italiane funzionano efficacemente. Ne discuteranno Giovanni Teneggi (Presidente di Confcooperative di Reggio Emilia e referente nazionale per le Cooperative di comunità) insieme a Stefano Spampinato (Confcooperative Caltanissetta ed Enna) e Stefano Parisi (Presidente regionale ACLI).

Sarà illustrato da Dario Ricottone (di Caritas diocesana) il bando-tipo che nell’arco di pochi mesi consentirà di realizzare alcuni progetti nel nostro territorio e attivare un circuito virtuoso che si aggiungerà al microcredito che ha già consentito in questi anni di costituire un centinaio di piccole imprese nel territorio diocesano.

Alle 19 la S. Messa presieduta da Mons. Mario Russotto concluderà la due giorni diocesana dedicata al lavoro.

