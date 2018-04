CALTANISSETTA – Il deputato forzista Michele Mancuso interviene sulla chiusura del cavalcavia che sovrasta la Ss.640 subito dopo lo svincolo per la zona industriale alle porte di Caltanissetta. “Non possiamo non evidenziare le difficoltà ed i disagi che adesso quotidianamente saranno chiamati ad affrontare i lavoratori del call-center Telecom, di tutte le aziende e studi professionali che sono ubicati nella zona. Stiamo già operando per accelerare il più possibile la soluzione ovvero la realizzazione di una rotonda provvisoria e per questo è risultato proficuo il contatto con il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta”.

Nel frattempo Mancuso, che ha ben chiare le necessità in termini di viabilità nel nisseno, ha sollecitato altri interventi tramite il Governo Regionale per consentire il ripristino e la sistemazione di strade provinciali ed urbane che rappresentano condizione indispensabile per lo sviluppo economico e l’incremento del turismo.

