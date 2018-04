CALTANISSETTA – Maurizio Tollini, Commercialista in Caltanissetta, è stato nominato come componente permanente nel gruppo di studio di Guida al Fisco, che annovera tra gli altri figure di spicco nel settore Fiscale-Tributario come Rizzardi, Tosoni, Gavelli, Parisi. Il gruppo di studio cura la formazione dei Dottori Commercialisti con eventi che si svolgono in tutta Italia ed in particolare a Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli, Catania. Grande soddisfazione è stata manifestata da Tollini per la prestigiosa nomina, che corona un decennio di impegno come relatore nei convegni per la formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel territorio nazionale.

