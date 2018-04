Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti (nella foto)ha deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali di Bompensiere (Caltanissetta), Caivano (Napoli), Limbadi (Vibo Valentia), Manduria (Taranto) e Plati’ (Reggio Calabria), in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata.

Il Cdm ha anche deliberato la proroga, per una durata di sei mesi, dello scioglimento dei Consigli comunali di Casavatore (Napoli) e Crispano (Napoli), in ragione della necessita’ di proseguire l’opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalita’ organizzata.

E’ quanto si legge nel comunicato stampa diffuso al termine del consiglio dei ministri di oggi.